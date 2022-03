Udinese-Roma, manca un minuto ma su Dazn va in onda la pubblicità: tifosi infuriati

13 marzo 2022 a

Il primo tempo di Udinese-Roma di domenica 13 marzo è agli sgoccioli, con la squadra di casa impegnata in un'azione offensiva, Ma ecco che sullo schermo di Dazn appare la pubblicità. A un minuto circa dal fischio finale della prima metà di gioco, infatti, al posto della partita partono gli spot, poi si interrompono per qualche istante e - nello stupore dei tanti tifosi collegati - riprendono e la pubblicità va in onda per un po', giusto il tempo necessario per far finire la frazione di gioco. Le immagini in diretta dalla Dacia Arena di Udine tornano con le squadre che imboccano gli spogliatoi e i telecronisti che commentano l'andamento della gara.

Immediate sui sociale le proteste dei tifosi nei confronti di Dazn: "Al 45' di #UdineseRoma parte la pubblicità nonostante non sia finito il primo tempo, non permettendo di vedere l'ultimo minuto. Esempio di mala gestione della tecnologia"; "Dazn che durante gli ultimi minuti di una partita di serie A interrompe la visione e manda la pubblicità. Ora ho visto di tutto"; "Ma siete impazziti? Ma ve dovete vergogna! Ultimo minuto e parte lo spot" sono solo alcuni dei post riversati su Twitter da tifosi abbonati alla piattaforma streaming.

Alla fine della partita, conclusa con il risultato di 1-1, sono arrivate le scuse per il problema tecnico.

