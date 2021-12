Il kebab di Gianluca Vacchi sbarca a Roma. Inaugura all'Eur il primo Kebhouze

20 dicembre 2021 a

Il kebab di Gianluca Vacchi arriva anche a RToma. Dopo l'inaugurazione dei primi astore milanesi (in via Paolo Sarpi e corso Buenos Aires) la catena Kebhouze approda nella Capitale. Mercoledì 22 dicembre a partire dalle ore 12 sarà infatti inaugurato il primo astore romano al Centro Commerciale Euroma2 in Viale dell'Oceano Pacifico, 83.

“Non esiste un food brand di kebab al mondo come Kebhouze, sarà un’esperienza del tutto nuova - dichiara Gianluca Vacchi in merito alla scelta di intraprendere questa avventura imprenditoriale. “C’è un problema di diffidenza verso il kebab. Lo avevo anche io.Dopo aver assaggiato il kebab per la prima volta in vita mia alle nostre prove food, mi sono reso conto che in realtà non c’è un piatto più semplice di questo: piadina, carne e qualche condimento a scelta. Ovviamente ho richiesto che ogni ingrediente e materia prima utilizzata siano di massima qualità".

Il menù prevede kebab di pollo 100% italiano e una versione premium, ossia il kebab di carne di black angus. Un'offerta anche per vegetariani e vegani grazie alla partnership con Planted, azienda svizzera che produce kebab 100% vegetale da proteine di piselli, che sarà disponibile in menù sin dall’apertura. Oltre a essere servito nella classica piadina, da Kebhouze sarà possibile gustare la carne kebab nella versione Burger.

