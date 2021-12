"Febbre, mal di testa e dolori muscolari". Rischio microbiologico mangiando i formaggi: quali non vanno assolutamente comprati

11 dicembre 2021 a

Il ministero della Salute interviene prontamente per evitare un nuovo rischio microbiologico nel cibo. I tecnici del dicastero di Roberto Speranza hanno riscontrato la presenza di Listeria Monocytogenes, un batterio, nei formaggi francesi del prodotto "Plateau Form Francesi", prodotto dalla Entremont Terroirs & Sélection e commercializzato dalla filiale italiana dell'azienda. I formaggi, venduti in confezioni da 300 grammi che scadono il 4-5-6 gennaio 2022, sono prodotti nello stabilimento di Villefranche-de-Lauragais e sono stati richiamati lo scorso 7 dicembre. A spaventare è l'avvertenza del ministero per la salute degli italiani: "Non consumare e riportare i prodotti in punto vendita, muniti di fattura di acquisto. Coloro che hanno già consumato i prodotti e presentano una sintomatologia tipo febbre, mal di testa, dolori muscolari, si consiglia di contattare il proprio medico di base".

