Natalia Bryant testimonial a 18 anni. La figlia di Black Mamba sfila con Beyoncé

03 dicembre 2021 a

a

a

Natalia Bryant, 18 anni, figlia dell'indimenticato Kobe Bryant scomparso nel gennaio del 2020, è la nuova testimonial di Ivy Park, linea di abbigliamento della star del pop Beyoncé.

La vedova di Kobe Bryant fa causa ai proprietari dell'elicottero

La figlia del cestista leggenda dei Los Angeles Lakers qualche mese fa aveva annunciato l'ingresso nella squadra IMG, una delle più importanti agenzie di modelle.

Morte Bryant, pilota dell'elicottero non aveva assunto alcol o droghe

Tra poco ci sarà il secondo anniversario della morte di Kobe Bryant, scomparso il 26 gennaio 2020 insieme alla figlia di tredici anni Gianna e altre sette persone in un tragico incidente in elicottero. Il velivolo era partito dall'aeroporto della Contea di Orange-John Wayne, in California, per schiantarsi poco dopo a Calabasas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.