Valerio Girolami: fare business durante la crisi

La storia di Valerio Girolami, CEO & Founder di Empire Group e Twenty BT: «Vi spiego come vendere efficacemente» L'imprenditore parla degli strumenti utili ad aziende e privati per migliorare le loro performances di fatturato.

Quando un momento di difficoltà può trasformarsi in vera opportunità di crescita.

È quanto capitato all’imprenditore Valerio Girolami, CEO & Founder di Empire Group e Twenty Business Training, tra le realtà aziendali più prestigiose del momento.

La sua esperienza lavorativa può essere di aiuto a tutti coloro (venditori, imprenditori, liberi professionisti o aziende) che desiderino reagire alla crisi provocata dall’emergenza sanitaria in atto, aumentando notevolmente i propri risultati.

È lo stesso Valerio Girolami a raccontarci la sua personale esperienza: «Sono partito dal nulla, come semplice venditore – sottolinea – e, a distanza di pochi anni, posso dire di aver realizzato il mio sogno professionale. Empire Group è oggi una holding che ha già alle spalle una storia prestigiosa.

Nata nel 2014, ci siamo sempre occupati di servizi di pubblica utilità nel campo delle telecomunicazioni e dell’energia.

Attualmente, Empire Group è una delle aziende leader del mercato ed è partner delle maggiori aziende italiane di energia e telefonia»

Cosa ricorda, sig. Girolami, di quei suoi inizi?

«Pensate che, inizialmente, il team di Empire Group era formato da un numero limitato di esperti del settore. Nell’ottica di un miglioramento continuo, ho dunque personalmente lavorato a una progressiva espansione del business e dell’organico. Oggi, siamo arrivati a contare circa 120 professionisti che lavorano in Empire Group, fra collaboratori e dipendenti. Ma non ci siamo di certo fermati qui: abbiamo anche puntato su un ampliamento del mercato di riferimento, fondando così tre nuove aziende, che oggi rientrano nella holding: mi sto riferendo a Red, una società di investimenti immobiliari, La Boutique del Tartufo, un progetto al quale tengo molto e che è partito con l’apertura del primo punto vendita in Corso Buenos Aires 53 a Milano. Poi, ecco “Twenty Business Training, Accademia di Business”, società dedita alla formazione».

Sappiamo che Twenty BT è nata in un periodo storico molto difficile, nel 2020, durante la pandemia

«In qualità di fondatore di Empire Group, nella situazione di crisi che si è venuta a creare, ho cercato fin da subito di pensare ad una soluzione. A differenza di molte aziende italiane, noi siamo riusciti, partendo da una situazione di emergenza, a creare diversi canali di business, triplicando i nostri clienti, migliorando il fatturato e diversificando il nostro raggio d’azione, che si è sviluppato anche nella sfera del digitale. Ed è proprio in quel momento che ho capito che dovevo assolutamente trasmettere la mia esperienza a chi, purtroppo, non aveva gli strumenti necessari per reagire all’emergenza in atto nel nostro Paese».

In che modo ha cercato di fare ciò?

«In questo senso, ho cercato di venire incontro alle esigenze di venditori, commercianti, liberi professionisti e aziende fondando appunto Twenty Business Training. La nostra azienda ha come scopo quello di aiutare queste figure professionali nell’aumentare notevolmente i loro risultati».

In che modo Twenty Business Training può supportare queste realtà professionali?

«Tra i vari strumenti, mettiamo a disposizione dei nostri clienti alcuni corsi, specificamente pensati anche per chi si sta affacciando nel campo delle vendite».

Dunque, se abbiamo ben compreso, Twenty Business Training ha pensato di mettere a disposizione dei suoi clienti anche un team di esperti, pronti ad aiutare tutte quelle persone che volessero migliorare le proprie performances in ambito lavorativo.

«Esatto. A tal proposito, è stata realizzata una collana di corsi dedicati alla vendita. Il tutto viene argomentato tenendo a mente i meccanismi relativi alle vendite fisiche, online e telefoniche. Seguendo il corso online, il commerciante può dunque apprendere tecniche di vendita variegate. Perché, un imprenditore che si occupa di un’attività fisica, può approcciarsi al mondo dell’online e viceversa. Il tutto attraverso la diversificazione e delle tecniche specifiche, in grado di aiutare ad affermare la propria autorevolezza».

Immaginiamo che anche l’attività collaterale all’erogazione dei corsi sia altrettanto cruciale per Twenty Business Training.

«Senza dubbio. A tal proposito, abbiamo pensato a sessioni di coaching personalizzate e alla possibilità di accedere ad incontri di formazione aziendale. L’imprenditore può, dunque, scegliere di farsi seguire nella gestione delle sue vendite. Alle aziende, invece, si offrono corsi di formazione specificamente pensati per il team di venditori. Le lezioni, in questo caso, vertono sulla vendita o sulla leadership e il team building, così da formare la figura del manager in tutti i suoi aspetti».



Diventa dunque importante mettere a disposizione uno staff di esperti specializzati in diversi settori, dal marketing alla comunicazione, che si pongano al fianco del cliente in ogni momento.

«Certamente. La figura del venditore rappresenta senza dubbio la mansione più ricercata da tutte le aziende, soprattutto al giorno d’oggi.

Il passaggio al mondo digitale e i recenti accadimenti, hanno poi determinato una repentina crescita del mercato online, ivi compreso l’e-commerce. Settori ai quali si è cercato di conferire organizzazione mediante apposite strategie di marketing, che hanno riguardato anche il web. Ben si comprende, dunque, come la figura del venditore non possa oggi essere improntata a criteri di semplice improvvisazione. Per chi volesse dunque operare in questo settore, è assolutamente necessario poter disporre del supporto di un team di esperti, che sia in grado di guidarlo nella corretta direzione, anche nell’ottica di una differenziazione dei metodi di vendita, dal negozio fisico al telemarketing».

