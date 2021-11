Criptovalute: la nuova frontiera è il trading online

18 novembre 2021 a

Il digitale ha registrato una crescita importante nell’ultimo periodo e durante la pandemia in particolare, la quale ha portato a cambiare abitudini, sia di consumo sia di commercio, a tutti i livelli. I mercati finanziari non fanno eccezione e hanno accentuato alcune tendenze, sempre più di successo. Le criptovalute sono tra queste, complice una popolarità legata al fatto che sono diversi gli esponenti dello show business che dichiarano di utilizzarle, tra cui Paris Hilton, recentemente tornata sulle copertine per il matrimonio con Carter Reum, Ashton Kutcher e l’ex Spice Girl Mel B, una delle prime a scommettere sui bitcoin.

Se all’inizio investire in criptovalute era qualcosa da considerarsi nuovo, per non dire azzardato, oggi non è più così: si tratta di un sistema consolidato che presenta prospettive e modalità interessanti. Il trading online è un’opzione sempre più apprezzata dagli esperti del settore finanziario grazie ai risultati che riesce a portare già nel breve periodo. Per le criptovalute presenta modalità specifiche. Ne parliamo meglio in questo articolo.

Trading online e social trading: di cosa parliamo e perché non vanno sottovalutati

Il funzionamento del trading online è di per sé piuttosto semplice: si acquistano dei titoli per poi rivenderli dopo poco tempo; la transazione viene effettuata tramite un software online. Il margine di guadagno risiede tra il prezzo di partenza e quello finale di rivendita, motivo per cui è necessario essere bravi a captare le tendenze, ma anche le oscillazioni, del mercato. Un qualcosa per cui è necessario un mix di conoscenza, istinto e capacità di sfruttare gli strumenti digitali che il TOL, così è anche conosciuto il trading online, mette a disposizione.

Fondamentale la scelta della piattaforma, l’elemento capace di fare la differenza, e a tal proposito le recensioni su eToro sono tra le migliori. Si tratta di uno dei broker online più utilizzati al mondo grazie alla molteplicità degli investimenti che consente di realizzare, compresi quelli che riguardano le criptovalute; la sua affidabilità è testimoniata dal fatto che è presente fin dal 2007 ed è quotato in borsa al NASDAQ.

È dal software che passano non solo le transazioni ma anche le informazioni che permettono di fare un investimento ad hoc, incontrando meno rischi, ecco perché la sua scelta è così cruciale. Tra gli strumenti più interessanti c’è il copy trading, ovvero la possibilità di copiare le mosse di utenti più esperti e di riproporle attraverso anche un conto demo, ovvero senza rischiare niente e vedendo come si comportano le mosse della persona che si è scelta a modello.

Il copy trading va di pari passo al social trading, un servizio proposto dalle diverse piattaforme che consente, appunto, di sviluppare un’interazione social con quanti investono in trading online in tutto il mondo, comprese le persone che utilizzano le criptovalute. Uno strumento tipico e unico sviluppato dal trading online in maniera particolare e capace di renderlo sicuro, dal momento che permette di ovviare a un fattore importante: quello di investire su un corso che non sempre riesce a dare i risultati sperati. Il mercato è, infatti, in continua evoluzione e mutamento, per imparare a investire è necessario semplicemente fare pratica e stare al passo con i tempi. Un corso online, pertanto, risulta meno efficace del social trading essendo meno legato al momento specifico dell’investimento, oltre a costare decisamente di più.

Criptovalute: come investire col trading online

Le criptovalute sono state introdotte per la prima volta nel 2008 quando Satoshi Nakamoto, un’identità dietro alla quale rimane ancora misteriosa la reale persona a cui è riferita, ha proposto sul mercato il bitcoin, la prima “moneta nascosta” (questo il significato della parola criptovaluta). Si tratta di monete che non sono presenti in forma fisica, ovvero metallica o cartacea, e che sono adoperabili esclusivamente tramite transazioni nell’etere.

La prima transazione in bitcoin è avvenuta nel 2010 e da allora il bitcoin, ma anche le altre criptovalute che gli hanno fatto seguito tra cui ethereum e litecoin, solo per citare le più apprezzate dagli investitori, ha conosciuto un’ascesa inarrestabile.

Oggi è possibile non solo investire in criptovalute in modo da realizzare uno scambio commerciale, ovvero per acquisire, quando queste valute sono accettate, beni o servizi, ma anche per realizzare operazioni tramite le piattaforme di trading online, un sistema che sta conoscendo sempre più successo. Il motivo è da ricercare in due fattori: bitcoin e le altre monete virtuali si stanno sempre più affermando sul mercato; i vantaggi del trading online il quale porta, quando effettuato efficacemente, a ricavare un guadagno superiore a quello di qualsiasi altro scambio commerciale.

Investire le criptovalute in TOL, tuttavia, non è semplice, dal momento che si tratta di un’operazione più delicata di quella classica che si attua nel trading online; è conosciuta con il nome di trading di CFD. Ne parliamo meglio nel paragrafo successivo.

Trading di CFD: la formula di investimento del TOL per le criptovalute

Con il termine CFD si indica un “contratto per differenza” e si indica uno strumento che permette di effettuare delle negoziazioni finanziarie in cui le transazioni sono valutate non in base al loro valore reale bensì attraverso una replica del loro andamento. Si può capire, già da questa definizione, come il CFD risulti piuttosto delicato da conseguire, dal momento che si basa non su un andamento reale ma su uno ipotetico: infatti si relaziona con i dati di previsione.

Il trading di CFD è il sistema finanziario che i software consentono per le criptovalute e se da un lato è vero che risulta decisamente più complesso e rischioso rispetto al classico scambio di azioni, dall’altro lato è altrettanto valido affermare che scegliendo il giusto software si hanno tutti gli strumenti per effettuare la pratica. In tal senso, il social trading e il copy trading presentano un’importanza cruciale, dal momento che permettono di confrontarsi sul campo con chi è più esperto e fare delle prove prima di fare l’investimento vero e proprio.

Il CFD è da non sottovalutare, inoltre, perché presenta guadagni importanti, ben più vantaggiosi per chi ha scelto una moneta di scambio particolare come i bitcoin e le altre criptovalute. Un investimento moderno e sempre più attuale, assolutamente alla portata.

