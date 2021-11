Preferisco il Bitcoin, un libro di Umberto Vitale

Maria Monsè 16 novembre 2021 a

Umberto Vitale è un imprenditore, investitore e formatore italiano. All’età di soli 14 anni, intorno alla fine degli anni ’90, tramite eBay ha creato il suo primo business, una rivendita di articoli per auto che acquistava da un fornitore tedesco, in un periodo in cui in Italia si era diffidenti nel comprare all’estero. Oggi, invece, a distanza di 20 anni, è un uomo d’affari affermato che gestisce un'azienda commerciale lombarda. E proprio in virtù dell’esperienza maturata con il duro lavoro e l’osservazione diretta, ha deciso di pubblicare un libro, un volume interamente dedicato al mondo delle criptovalute dal titolo “Preferisco il Bitcoin”.

Una guida passo-passo perfetta per chi si sta avvicinando cautamente per la prima volta al mondo delle valute virtuali. La prima e unica opera che affronta il mondo delle criptovalute dalle origini fino alle recentissime tecniche e strategie d'investimento.Tutto questo e molto altro ancora rappresenta “Preferisco il Bitcoin”. “Dopo tanti anni di esperienza sul campo – afferma Vitale - ho pensato a quale metodo migliore per diffondere la mia conoscenza e la mia esperienza, se non di riversare tutti i contenuti all’interno di un libro. […] Partendo dalle basi dell’economia e della finanza, fino alle crisi e alle evoluzioni che hanno portato alla nascita del Bitcoin e delle criptovalute”. All'interno del testo, infatti, sono presenti svariate nozioni dettagliate, analisi puntuali e suggerimenti per poter approcciare ad una tale realtà con competenza e intelligenza. “Spiegherò nel dettaglio tutti i meccanismi e il funzionamento di tanti aspetti ancora poco chiari – continua - la blockchain, il mining, i meccanismi di consenso, i principi di decentralizzazione, il funzionamento di Bitcoin e chi può averlo ideato, tutti argomenti da conoscere e comprendere assolutamente se ci si vuole addentrare inquesto tipo di settore”.

Insomma, una vera e propria guida di cui gli addetti ai lavori non potranno di certo fare a meno, disponibile on line in formato e-book e cartaceo su Amazon.

