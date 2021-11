Il trucco dietro le promozioni, la rivelazione choc di una donna: faccio l'amore con il capo di mio marito

13 novembre 2021 a

Un account anonimo per rivelare la storia che un uomo non vorrebbe mai sentire. Una donna, tramite il profilo Twitter Fesshole, ha incoraggiato i proprio follower a confessare in maniera anonima i loro peccati di matrimonio, rivelando in prima persona il suo segreto: “Mio marito nel lavoro riceve continue promozioni e non immagina lontanamente che sia perché faccio l’amore con il suo capo”. Il tabloid inglese Sun ha aggiunto che la stessa donna ha fatto sapere che c’è un accordo ben preciso con il titolare dell’azienda e che il motivo dietro a tale strategia è per avere il marito il meno possibile tra i piedi: gli vengono affidate nuove mansioni che lo allontanano sempre di più da casa. “Mio marito è orgoglioso delle diverse promozioni e pensa di averle guadagnate. In realtà le sue promozioni comportano più ore lontano da casa, così io posso continuare ad andare a letto con il suo capo” il resto della storia di corna con vantaggi sul lavoro.

