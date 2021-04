Elisa Isoardi, via la benda: sta guarendo. Ma sotto la foto spunta il pornoattore pazzo di lei...

26 aprile 2021 a

a

a

Elisa Isoardi, via la benda: sta guarendo. "Ciao ragazzi, io sto molto meglio, ho tolto la benda ma ancora non posso essere troppo esposta al sole a meno che non abbia gli occhiali. E voi come state?" scrive su Twitter postando una foto in cui la bella conduttrice, che ha dovuto lasciare l'Isola dei famosi per un infortunio all'occhio, appare sorridente in giardino con il cane e un buon libro.

Ma sotto la foto in costume ma "innocente" spunta il commento che non ti aspetti, quello del pornoattore pazzo di lei Max Felicitas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.