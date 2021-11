Bobo Vieri conquista la Slovacchia: l'ultimo colpo del bomber dopo gli Usa e la Russia

Francesco Fredella 09 novembre 2021 a

a

a

Adesso Bobo Vieri vuole conquistare il mondo. Ha le idee chiare: dopo il calcio, che gli ha dato adrenalina, grinta ed un successo planetario, si laurea a tutti gli effetti imprenditore. E lo fa, in questi ultimi mesi, con Bombeer - che raggiunge traguardi pazzeschi. La sua birra, amata soprattutto dai giovani, arriva persino in Russia. Poi negli USA, dove Bobo Vieri è di casa, in Slovacchia, Australia, Francia. E tra poco - ci dicono - in Cina: la Bombeer (la birra del bomber) non si ferma più. Un fenomeno che strizza l'occhio al beverage e al mondo del calcio, visto che durante gli ultimi Europei di calcio - vinti dall'Italia - la Bombeer è stata un vero e proprio talismano. Ora Vieri, che dopo il calcio si è tuffato nell'imprenditoria, pare che stia già pensando ai mondiali del 2022 che si giocheranno in Quatar.

E' di pochi giorni fa la notizia che vi abbiamo raccontato in esclusiva legata all'accordo con i ristoranti Luigia in Svizzera, dove sbarca la Bombeer. Un altro tocco di classe dell'ex calciatore azzurro, che ha fatto sognare per oltre vent'anni tutti i tifosi. Vieri riesce a coniugare esperienza e rischio, successo e grinta: un vero capocannoniere. In campo e lontano dagli spogliatoi. Bombeer, la sua birra, è l'esempio lampante di tutto questo: un'ascesa senza precedenti.

La Bombeer azzurra potrebbe tornare ad essere protagonista del calcio tra un anno circa. Manca poco, infatti, ai Mondiali e sembra che Vieri stia progettando qualcosa di colossale. Tra l'altro, molti suoi ex colleghi hanno pubblicato Ig stories con la sua birra: Vieri, Cassano (con le rispettive mogli) e anche gente qualunque. Poi, nei giorni scorsi, Bobo ha sperimentato il primo aperitivo social con una diretta su Instagram che nel giro di pochissimi minuti ha raggiunto diversi milioni di utenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.