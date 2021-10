L'Italia del football americano si gioca lo scettro d'Europa contro la Svezia

Antonio Maggiora Vergano 30 ottobre 2021 a

Domani al Malmö Stadion (kick off ore 12.30) l'Italia del football americano sfiderà la Svezia padrona di casa nella finale dei Campionati Europei. Nell'anno che ha visto i colori azzurri conquistare ogni genere di alloro a partire dalla nazionale di calcio di Mancini, il Blue Team guidato da Davide Giuliano spera di continuare sull'onda lunga delle vittorie.

L'Italia del football ha vinto l'ultimo titolo europeo 34 anni fa, mentre il podio, ovviamente già sicuro, era stato raggiunto l'ultima volta nell'edizione 1997 (3° posto con il successo nella piccola finale sulla Gran Bretagna). Gli azzurri avevano conquistato il diritto a giocare la semifinale contro la Francia, vincendo nel 2019 il Girone che comprendeva la favoritissima Austria, piegata in rimonta 21-14, e la Svizzera, travolta facilmente 38-0.

La semifinale contro la Francia campione d'Europa in carica, rimandata di un anno a causa della pandemia, il 7 agosto a Piacenza non è stata disputata a causa della positività al Covid-19 di alcuni giocatori francesi, rilevata il giorno stesso della gara. Italia in finale insieme alla Svezia, capace di battere la Finlandia nell'altra semifinale, dopo aver superato Russia e Gran Bretagna nel girone di qualificazione. Il bilancio con gli scandinavi è negativo: dopo aver vinto 9-0 la semifinale dell'Europeo 1993 a Telgate, gli azzurri sono stati battuti 23-3 nella semifinale dell'Europeo 1997, 38-13 nella finale per il 3° posto del Mondiale di Palermo nel 1999 e infine 31-14 in amichevole nel 2013, sempre nel capoluogo siciliano. Il Blue Team degli ultimi anni ha però riacquistato grande talento e fiducia sotto la guida di Giuliano.

Attacco sulla carta devastante, guidato dai due quarterback dell'ultimo Italian Bowl Zahradka ed Hennessey, con una serie di ricevitori e running back di grande talento. Difesa che forse non è così profonda nel secondario, ma che tra linee e linebacker dovrebbe essere in grado di tenere a bada gli avversari. La partita sarà trasmessa in diretta dalla televisione svedese SVT e in Italia dal canale in streaming della Fidaf. Una sintesi è prevista la settimana prossima su Rai Sport.

