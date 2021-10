IX Municipio, Titti Di Salvo (centrosinistra): "Mobilità e verde le priorità. Al ballottaggio? Vincerò io"

Valentina Conti 14 ottobre 2021 a

Titti Di Salvo, candidata presidente del centrosinistra, qual è il suo Piano per il Municipio?

«Il IX è un Municipio molto grande, conta 183mila abitanti su un territorio di 183 metri quadrati, come Milano in termini di perimetro. È un territorio complesso, con al suo interno numerose diversità produttive, anche di reddito. Il nostro programma di governo affronta i nodi principali, partendo dalla mobilità: solo il 14% degli abitanti ha, a 10 minuti di distanza, un mezzo pubblico su ferro».

Come si risolve?

«Trasformando la Roma-Lido in una metropolitana di superficie, facendo due fermate aggiuntive, a Mezzocammino e Divino Amore, parcheggi di scambio e prolungando la Metro B. Poi, altro punto, il decentramento dei servizi. E il recupero degli spazi sociali: ci sono tanti edifici pubblici vuoti nel degrado».

Quali ad esempio?

«Laurentino e Torrino sono pieni. E ancora, punto essenziale, la partecipazione democratica».

In concreto?

«Prevediamo di creare nei primi 100 giorni la Consulta dei comitati di quartiere, la Consulta delle donne, la Consulta dei giovani, del verde. E confermare quella della cultura. Per avere strumenti che accompagnano le scelte amministrative».

Perché la Consulta del verde ?

«Si deve mettere in rete la cittadinanza attiva che già c’è. Ho girato il Municipio in lungo e largo e molti cittadini si lamentano che nessuno li ringrazia a livello civico. Hanno supplito all’assenza dell’intervento del Municipio. Ma non hanno avuto riconoscimento».

Lei ha un profilo nazionale, ha avuto incarichi di spicco nel Pd, perché si è candidata qui?

«Sono stata sindacalista della Cgil, prima lavoravo in banca, sono stata parlamentare per due legislature, nella segreteria del partito. Mi sono candidata qui per chiudere un ciclo. Ho cominciato il mio lavoro sindacale occupandomi delle cose concrete, di risolvere i problemi delle persone. Ritorno da dove sono partita».

Chi vincerà il ballottaggio?

«Io. Non ho dubbi su questo».



