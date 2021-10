La sfida in diretta tv tra Luigi Avveduto e Francesco Laddaga per il VII Municipio

10 ottobre 2021 a

Domani, lunedì 11 ottobre, su NSL Tv il confronto tra i candidati presidenti del VII Municipio, il più popoloso di Roma con circa 330 mila abitanti, Francesco Laddaga per il centro sinistra e Luigi Avveduto per il centro destra. Il dibattito sarà trasmesso alle 21.30 sul Canale 74 del Digitale terrestre e in streaming su www.nslradiotv.it.

I due candidati illustreranno idee e progetti per l’amministrazione dei prossimi cinque anni di un Municipio che si estende da San Giovanni fino ai Castelli Romani.

