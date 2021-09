Anche la modella danese Laila Haisanovic è pazza della Roma di Mourinho. Stava con un calciatore, ma...

17 settembre 2021 a

C'era anche lei allo stadio, bellissima e "mimetizzata" in mezzo ai trentamila tifosi che hanno seguito giovedì sera all'Olimpico la gara di Europa Conference League tra Roma e Cska Sofia. Lei è Laila Haisanovic, bellissima modella danese da quasi 100mila follower su Instagram, che stavolta ha deliziato i suoi fan con scatti e story dalla Capitale.

La modella mozzafiato sembra essersi divertita allo stadio e ha pubblicato nelle stories uno scatto del tabellone che mostrava il risultato finale della partita: 5-1 per la squadra di Mourinho. Laila non è nuova a entrare nelle cronache del calcio, visto che è stata fidanzata con Jonas Wind attaccante del Copenaghen.

Ma la presenza di Laila a Roma non deve far pensare a risvolti di calciomercato. I due non postano foto insieme sui social da oltre un anno e Jonas giovedì era impegnato proprio nella Conference League col Copenaghen: ha segnato una doppietta a Bratislava contro lo Slovan, mentre la bella Haisanovic, finalista di Miss Danimarca nel 2019, si godeva lo spettacolo dei giallorossi all'Olimpico.

