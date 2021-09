Il festino clandestino sullo yacht finisce nel peggiore dei modi: il video diventa virale

Giada Oricchio 09 settembre 2021 a

a

a

Quando si dice “colto in flagranza di reato”. E’ diventato virale il video di un uomo scoperto in mutande, insieme a una donna e a un’altra persona, a bordo di uno yacht altrui per un sexy festino clandestino. Il proprietario dell’imbarcazione, ormeggiata a Genova, era in vacanza in Trentino, ma qualcuno lo ha avvertito della presenza di estranei così ha mandato un amico fidato a controllare ed ecco la scoperta a dir poco imbarazzante. Il signore ha ripreso tutto con lo smartphone e il filmato è finito in Rete. Nel filmato, ripreso da "Dagospia", si vede uno degli uomini in slip neri (Mirko) che chiede scusa e implora di non essere picchiato, poi la donna in intimo e segni evidenti di bisboccia. Si sente anche l’amico del proprietario urlare alterato: “Cosa ci fai qui? Vai subito fuori! Subito! Fuori". Qualche ceffone, qualche parolaccia e l’uscita in fretta e furia con la coda tra le gambe. La Guardia di Finanza ha identificato i tre abusivi e rischiano una denuncia per violazione di domicilio.

