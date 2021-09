La Asl Roma 3 celebra la Giornata Mondiale della fisioterapia

07 settembre 2021 a

Si avvicina il World Physical Therapy Day, la giornata che l’8 settembre di ogni anno celebra la fisioterapia in tutto il mondo. Il World PT Day è stato sancito nel 1996 scegliendo come data l’8 settembre, ovvero il

giorno in cui, nel 1951, fu fondata la World Physiotherapy – WCPT – World Confederation for Physiotherapy.

La celebrazione del World Physical Therapy Day è dedicata ogni anno ad un tema di specifico interesse, e quest’anno è stato scelto il Long Covid ed il ruolo della Fisioterapia nella riabilitazione dei pazienti affetti da questa sindrome. Cosa è il Long Covid? E’ stato definito, in base alle conoscenze attuali, come la presenza di segni e sintomi che si sviluppano durante o a seguito di un’infezione da Covid-19, che perdurano per 12 settimane o più. Il Long Covid è una malattia multisistemica; sono stati elencati oltre 200 sintomi che possono manifestarsi in combinazioni variabili e possono oscillare in schemi sia prevedibili che imprevedibili di riacutizzazioni e remissioni. Oltre al coinvolgimento del sistema respiratorio, sono state rilevate disfunzioni in ambito neurologico, muscolo-scheletrico, pelvi-perineale e di altri sistemi, comprese le funzioni cognitive, con disturbi della memoria e della concentrazione.

La fisioterapia interviene efficacemente nella gestione di questa sindrome, partendo da un’attenta valutazione dei sintomi e delle condizioni funzionali del paziente ed elaborando un programma individualizzato, che aiuta il paziente a riconoscere le situazioni che evidenziano o aggravano la sintomatologia e a gestirle, migliorandone la performance funzionale.

Dallo scorso mese di giugno è stato aperto, presso il Centro Paraplegici Ostia in Viale Vega n° 3, un ambulatorio dedicato ai pazienti affetti da sindrome Long Covid, all’interno del quale essi possono trovare un’equipe riabilitativa composta da Medici Fisiatri, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali e Dietista, che ha il compito di valutare le condizioni cliniche e funzionali del paziente, intervenire con un programma di fisioterapia e riabilitazione specifico e fornire consigli e indicazioni sulla gestione autonoma della sintomatologia.

La giornata dedicata alla Fisioterapia, in tutto il mondo, rappresenta un’importante occasione per portare all’attenzione dei cittadini e dei media il ruolo chiave dei Fisioterapisti nel sistema salute; di questo, e del progetto dell’Ambulatorio Long Covid si parlerà nel convegno “Il ruolo del Fisioterapista nella riabilitazione del paziente affetto da Sindrome Long Covid” che si svolgerà mercoledì 8 settembre a partire dalle ore 9 presso la Direzione Generale della ASL Roma 3.

