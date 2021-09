04 settembre 2021 a

“L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni opportunità”, firmato Winston Churchill. A citare l’aforisma del primo ministro inglese è Gabriella Giammanco sul proprio account Instagram: la senatrice, nonché Vice Presidente di Forza Italia al Senato, accompagna la frase con un suo scatto in tenuta da mare.

