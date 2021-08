Il sobrio look di Lautaro Martinez... Come si è conciato con la fidanzata per la festa dei suoi 24 anni

22 agosto 2021 a

Un look che non passa inosservato, quello sfoggiato dal calciatore dell'Inter Lautaro Martinez e dalla sua fidanzata Agustina Gandolfo in occasione del 24mo compleanno dell'argentino. Un tripudio di motivi floreali sul viola e inserti leopardati, con la canotta in pandant con il completino della compagna. "24 anni !! Grazie a tutti per essere venuti in questo giorno per me speciale. Grazie per i messaggi, li ho letti tutti. Grazie alla mia piccola grande famiglia che sono il motore e la forza di ogni giorno" ha scritto l'attaccante nerazzurro su Instagram postando le foto della giornata passata con amici e familiari.

