Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, fiamme di passione sulla barca

14 agosto 2021 a

a

a

Rossella Fiamingo non ha fatto in tempo a pubblicare su Instagram la foto con Gregorio Paltrinieri che subito sul web non si parla d'altro. I due sono medagliati a Tokyo 2020 e ora si godono una bella giornata di sole sdraiati uno sull'altro. Facendosi cullare dalle onde del mare.

Che sia vera passione o soltanto un fuoco fatuo lo sapremo solo col passare del tempo. Ma di certo se il buongiorno si vede dal mattino la loro estate sarà ancora più rovente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.