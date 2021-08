Oroscopo Paolo Fox: Vergine, Toro, Cancro e Bilancia tra nuovi e vecchi amori. Soffrono Gemelli e Leone

Giada Oricchio 09 agosto 2021 a

Cosa dice l’oroscopo dal 9 al 15 agosto? L’astrologo Paolo Fox legge le stelle per la settimana di Ferragosto e spiega tutto nella sua app “Astri”: cinque stelle per Vergine, Cancro e Bilancia. Per i nati sotto il segno dello Scorpione è un periodo di attesa, trasgressioni in vista per i nati sotto il segno dell’Acquario.

ARIETE. In questo periodo siete molto esigenti. Se vi piace qualcuno, è il momento giusto per farsi avanti, grazie anche alla seconda parte del mese che sarà molto interessante. Buone notizie sul lavoro: i vostri sforzi saranno ripagati.

TORO. Settimana a cinque stelle. Venere è dalla vostra parte, gli incontri sono favoriti e l’amore è ricambiato. In arrivo cambiamenti sul lavoro. Cautela con le spese.

GEMELLI. Settimana così così, tre stelle da Paolo Fox. Attendete con pazienza perché subito dopo Ferragosto le cose andranno per il verso giusto. Passi in avanti nel lavoro ma state attenti alle circostanze contingenti. No ai soldi spesi in modo troppo superficiale.

CANCRO. Venere è al vostro fianco, non cadete in sterili polemiche. Ci saranno piccole incomprensioni da eliminare e non siate testardi. Sul lavoro si prospetta una settimana interessante: avrete voglia di rimettervi in gioco o di ricominciare da zero. Cinque stelle.

LEONE. E’ un periodo costruttivo, ci vuole forza e un pizzico di audacia. Cercate di fare attenzione soprattutto con i nati sotto il segno dell’Acquario e del Toro. Sul lavoro sono in arrivo dei cambiamenti. Avete bisogno di un po’ di riposo.

VERGINE. Le stelle dicono amore a gonfie vele, mettete da parte la diffidenza. Novità sul lavoro soprattutto se a fine luglio avete concluso un accordo. Cinque stelle.

BILANCIA. Venere a breve sarà dalla vostra parte e questo sarà importante per l’amore: avete ritrovato la giusta serenità e sapete come affrontare ogni situazione con determinazione e tranquillità. La Luna giovedì sarà nel vostro segno: le nuove relazioni decollano. Lavoro in crescita.

SCORPIONE. Cercate di evitare gli scontri e non forzare le cose, soprattutto nel fine settimana. Occorre pazienza e attenzione ai tira e molla con i nati sotto il segno dello Scorpione e dell’Acquario. In arrivo cambiamenti sul lavoro. Fate tutto con cautela.

SAGITTARIO. Settimana a tre stelle. In amore potrebbe piacervi qualcuno ma non essere ricambiati oppure potreste non trovare un partner che vi interessa abbastanza. Meglio la seconda parte del mese di agosto. Periodo di attesa in campo lavorativo, ma presto arriverà la vostra ascesa.

CAPRICORNO. Lasciatevi andare alle emozioni e alle nuove storie: Venere è dalla vostra parte e favorisce gli incontri. Buoni i rapporti con i Vergine e Toro perché siete in cerca di stabilità. Per quanto riguarda il lavoro, presto arriverà una risposta che aspettavate da tempo.

ACQUARIO. Cari Acquario, l’amore è particolarmente interessante, sono in arrivo emozioni forti e se siete disposti anche qualche relazione più trasgressiva. Sul lavoro dovete mantenete la calma.

PESCI. Venere è in opposizione e ci sono dubbi in amore. Sul lavoro siate attendisti, rimandate a tempi migliori un colloquio con un superiore. A fine anno e soprattutto nel 2022 tutto andrà per il verso giusto grazie a Giove nel segno.

