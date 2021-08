Stop alla gelosia, Leone cede al fascino di Vittoria: la foto dei figli di Chiara Ferragni e Fedez fa colpo

Giada Oricchio 02 agosto 2021 a

a

a

E alla fine anche Leone Lucia Ferragni ha ceduto alla tenerissima Vittoria. Fedez ha pubblicato sul suo account Instagram una foto inedita dei figli avuti dall’imprenditrice Chiara Ferragni, inedita perché il simpaticissimo Leo abbraccia sorridente e affettuoso la sorellina, nata il 23 marzo scorso, che sembra guardarlo in maniera lievemente sospetta. Finora, infatti, il primogenito dei “Ferragnez” aveva dimostrato una discreta gelosia nei confronti del batuffolo di neonata arrivando a “ignorarla” nelle foto o nei disegni o a inalberarsi quando i genitori lo obbligavano a darle bacini. Tutto nella norma: con il passare dei mesi il legame sta crescendo e lo scatto ne è la prova regina. “Unica ragione di vita” ha scritto nella caption Fedez, più realistica la suocera Marina Di Guardo: “Amori bellissimo. Vittoria un pochino guardinga”. In meno di un'ora quasi 400.000 like per i baby Ferragnez.

Fedez ora se la prende coi preti: non rompete le pa**e!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.