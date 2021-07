Fedez non si tiene più, ora se la prende coi preti: "Non rompete le pa**e!"

27 luglio 2021 a

Fedez sempre più politico apre un nuovo fronte, quello della promozione dell'aborto e alla censura di chi la pensa diversamente, anche se è un sacerdote.

Tutto parte dal tweet di un prete, don Mirco Bianchi, che ha lanciato un appello alle personalità più influenti della rete: "Appello agli influencers: aiutiamo ad aiutare a far nascere e non a fare abortire". Fedez lo ha visto e non ha esitato a replicare: "Appello a tutti i preti: Non rompete le p**e alle donne che scelgono di abortire. Grazie".

La rispostaccia, con toni molto più aspri rispetto al messaggio del sacerdote, ha scatenato i follower del rapper e marito di Chiara Ferragni contro il malcapitato sacerdote.

Ma fortunatamente non tutti i follower del rapper la pensano allo stesso modo, Molti commentatori hanno pesantamente criticato la volgare uscita. "Posto che sono quasi sempre d’accordo con te, anche meno. Esiste un linguaggio più consono e non dall’alto dei vestiti Gucci di una neonata. Per cui evitiamo questa semplificazione totalmente insensata"; "Dai Federico, il prete non può dire diversamente, è il suo credo. Così come noi siamo laici, occupanti di uno Stato (teoricamente) laico. Credo che ci sia necessità di una mano tesa sempre per le persone in difficoltà. Solo per quelle. Per tutte il buon senso e il rispetto".

Non poteva non intervenire il senatore Simone Pillon, tra i più duri contestatori del Ddl Zan sull'omofobia promosso, tra gli altri, dallo stesso Fedez dal palco del concertone del primo Maggio, in diretta sulla Rai. "Secondo il tuttologo Fedez i preti non dovrebbero rompere le palle alle donne che vogliono abortire. Secondo don Mirco chi ha tanta visibilità dovrebbe impiegarla a favore della vita e non a favore dell'aborto. Abbiamo ancora preti credenti. E questa, in definitiva è una grande consolazione. Davanti a influencer che ripetono a pappagallo gli spottoni del politicamente corrotto, abbiamo persone che sanno ancora usare il sensus fidei, o semplicemente il buon senso".

