Fedez e Chiara Ferragni nuovi Beppe Grillo: il populismo porterà i Ferragnez in Parlamento

La vita politica italiana negli ultimi mesi ha visto una partecipazione sempre più attiva di Chiara Ferragni - in particolare sul tema del vaccino - e soprattutto del marito Fedez, finito nel turbine delle polemiche dopo quanto dichiarato sul palco del Concertone del 1 maggio. Nella puntata di esordio di Controcorrente, programma di Rete 4 condotto da Veronica Gentili, lo studio ha affrontato il fenomeno dei due re dei social: il rapper è stato accusato insieme a sua moglie di populismo, presagendo un possibile sbarco dei Ferragnez in Parlamento. In particolare Daniele Capezzone ha lanciato un messaggio al pubblico: “Segnatevelo, Fedez e Chiara Ferragni saranno i nuovi Beppe Grillo”. I social però hanno difeso i due dalle critiche dello studio di Mediaset.

Intanto i Ferragnez si stanno godendo l’estate tra relax e viaggi. Adesso la coppia di influencer si trova alla Masseria Torre Coccaro, un luogo caro alla loro storia d’amore, così come ha svelato la stessa Ferragni su Instagram: “Curiosità, la prima volta che mi sono scambiata dei messaggi con Fedez nell'estate 2016 ero esattamente in questa masseria e ora, 5 anni dopo siamo qui insieme a lui dopo essere sposati da quasi 3 anni e aver avuto 2 incredibili bambini”.

