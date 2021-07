Vivi di Gusto: il magazine digitale che porta la fantasia a tavola

27 luglio 2021 a

a

a

Il mondo del web è diventato un fertile terreno di ricerca per individuare informazioni su ogni argomento e viene spesso utilizzato anche per trovare ispirazione in cucina o validi consigli per la cura della casa.

Il magazine tutto digitale Vivi di Gusto è la risposta di Carrefour a queste esigenze e si propone come uno strumento agile e utile, ricco di spunti interessanti, da consultare comodamente online. Pensare ogni giorno a organizzare pranzo e cene si può, infatti, trasformare in un’impresa faticosa e nella continua ripetizione degli stessi piatti. Un tocco di fantasia può far rinascere la voglia di divertirsi fra i fornelli, grazie, per esempio, alla rubrica Cucina Creativa, dove trovare ricette stuzzicanti e originali. Indicazioni dettagliate permettono anche ai meno esperti di realizzare pasti sfiziosi e sani.

Con Vivi di Gusto si possono anche scoprire tutti i trucchi del mestiere su come scegliere le materie prime migliori, attraverso la rubrica Pillole dell’esperto, in cui professionisti del settore mettono al servizio del lettore le loro conoscenze. La qualità degli ingredienti è, infatti, essenziale per garantire la buona riuscita di un piatto ed è importante saperla riconoscere.

Un altro approfondimento è quello offerto da Vini e Dintorni, spazio in grado di offrire un percorso di gusto fra produttori ed etichette della nostra penisola, in modo da indagare su bouquet, metodi e luoghi di produzione e sugli abbinamenti più adatti con il cibo.

Insieme alla realizzazione di un pasto appetitoso e alla scelta dei vini adeguati per accompagnarlo, anche la mise en place gioca un ruolo importante, in ottica di rendere l’esperienza gradevole a tutto tondo. Ecco quindi che subentra la rubrica Arte in tavola, un ricco compendio di suggerimenti su come abbinare tessili, centrotavola, piatti e bicchieri e rendere la tavola veramente bella e accogliente.

Un pregio importante di Vivi di Gusto è che tutte le ricette e le idee proposte sono facilmente realizzabili utilizzando i prodotti consigliati, che possono essere trovati nei punti vendita Carrefour e online.

Inoltre, tra le pagine di questo magazine digitale si parla anche di un tema molto attuale: la sostenibilità. Grazie al programma Act for Food di Carrefour, le parole diventano azioni concrete, volte a ridurre l’impatto ambientale puntando, per esempio, sui piccoli produttori, sulla tracciabilità delle materie prime e sulla diminuzione degli sprechi, per un’alimentazione più genuina e un pianeta più sano.

Le tendenze a tavola sono in continua evoluzione e solo tramite un magazine online flessibile e sempre aggiornato come Vivi di Gusto è possibile seguirle, sperimentando ogni giorno nuove tecniche, metodologie di cottura o interpretazioni differenti di piatti della tradizione, per approcciarsi alla cucina con maggiore voglia di imparare, migliorarsi e divertirsi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.