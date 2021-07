Enrico Michetti, il candidato sindaco del centrodestra all'incontro organizzato dal Cis e Realtà Nuova

Pietro De Leo 19 luglio 2021 a

“A Roma ci sono le radici della Patria”. È con queste parole che il candidato sindaco a Roma del centrodestra Enrico Michetti ha aperto il suo intervento nel corso dell’incontro organizzato dal Cis e Realtà Nuova. “Dobbiamo riconquistare la normalità, perché Roma vive in continua emergenza”, ha proseguito Michetti, nella disamina dei problemi che affliggono la Capitale. “Abbiamo bisogno di pianificazione - ha detto - presupposto per non avere delle emergenze. Solo così questa città tornerà ad essere normale. Questa normalità dovrà essere accompagnata dalla innovazione tecnologica”.

Un intervento, il suo, molto incentrato sulla lotta al degrado e la garanzia della sicurezza nel tessuto urbano. A fare gli onori di casa il Domenico Gramazio, presidente della Fondazione Rivolta Ideale, promotore di tanti incontri culturali del mondo della destra, già senatore della Repubblica. “Il centrodestra è tutto compatto su Michetti - ha osservato - e questo è il presupposto necessario per vincere questa sfida”.

