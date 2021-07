Maria Monsè e Salvatore Paravia brindano alle nozze di cristallo

13 luglio 2021 a

a

a

Come consuetudine, ancora una volta Maria Monsè ha “rinnovato le promesse” insieme al marito Salvatore Paravia in occasione del loro quindicesimo anniversario. Quest’anno la conduttrice si è vista costretta a posticipare i festeggiamenti a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19. La cerimonia, infatti, non ha avuto luogo a febbraio, in corrispondenza della ricorrenza, ma si è fatta solamente nei giorni scorsi.

Sin dal 17 febbraio del 2018, i coniugi Monsè e Paravia hanno rinnovato le loro nozze. Quella fu la volta delle “nozze di lino” (12 anni di matrimonio), mentre nel 2019 delle “nozze di pizzo” (13 anni di matrimonio), nelle quali la showgirl romana arrivò all’altare con una carrozza “rosso fiammante”. E infine, nel 2020 le “nozze di avorio” (14 anni di matrimonio), in cui il tema fu “il mio grasso grosso matrimonio napoletano”. Per di più, la celebrazione avveniva sempre di fronte alle telecamere di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso.

Oggi, invece, le cose sono un po’ cambiate per le sue “nozze di cristallo” (15 anni di matrimonio). La Monse’ con l’arrivo della bella stagione ha finalmente potuto dar vita alla festa che annualmente tutti gli amici attendono con ansia. L’evento si è tenuto nella splendida cornice della prestigiosa “Tenuta Tirelli“, un'oasi di verde a Faicchio, nei pressi di Telese, in provincia di Benevento.

Tra gli ospiti, volti noti del panorama dello show business nostrano (e non), tra cui Lisa Fusco, Paulino Arcanio, cantante italo brasiliano, Mariano Catanzaro del programma Uomini e donne, il comico cabarettista Lino Barbieri, Davide Napolitano che ha fatto interviste per Street news, Pasquale Giordano, autore e direttore artistico attualmente alle prese con due progetti molto importanti per la Regione Campania: su Procida e sul Decameron di Boccaccio, il campione di boxe Carlo Siano, il dottor Francesco Raponi che ha ricevuto una targa per la sua nota Fondazione, Roselyne Mirialachi con il compagno Emile Amicucci, Loredana Fiore (conosciuta in tv come la “Favolosa “), il produttore cinematografico Michele Lunella che si e’ preso un giorno di pausa dalle riprese del suo film, dal titolo "Andiamo avanti" nel quale ha annunciato ufficialmente, durante l’evento, che sarà presente nel cast la Monsè con un super ruolo, il regista Marco Marcelli, il magistrato Maria Della Pietra con il marito Francesco Esposito e i genitori Antonio e Anna della Pietra, Maria Teresa Stabile elegantissima avvolta in un completo con cappellino perfettamente in linea con il dress code, ovvero turchesi, accompagnata dal marito Alberto di Vece, l’avvocato Laura Nuccitelli con il marito Alessandro D’Orazio, Diana Torrige, il regista e cantautore Marco Candigliota vincitore del Leone d’oro di Venezia, il chirurgo plastico Andrea Bitonti con la moglie Francesca, la psicologa Marilena Menti, l'opinionista Jolanda Guerreri, gli avvocati Giuseppe Cassese e Cristina Carrea, la stilista Monica Bartolucci del brand REYLU, Mauro Calandra, editor quality del CPTV RAI Roma, impegnato nei programmi come Linea Blu, Chi l'ha visto e tanti altri, era presente anche il re del caffè ovvero Giuseppe Maisto del Mamba Caffè con la moglie Mariana e i figli Francesco e Davide. Questa, inoltre, è stata l’occasione per la Monsè di presentare la sua nuova linea di gioielli creata insieme al designer Pasquale Mastro Giovanni presente all’evento, con la designer Carla Coral, la blogger Maria Pia Della Valle con il titolare di Villa Domini il dott Contessa.

Il tema dell’evento era ispirato alla bambola di ghiaccio “Frozen“ trattandosi delle nozze di cristallo, la Monsè è apparsa molto elegante avvolta in un abito dalle tonalità tra il turchese e l’acqua marina, realizzato dalla stilista Raffaella Tirelli, a cui era perfettamente abbinata una coroncina e dei gioielli creati per l’occasione dalla designer Fina Scigliano. Il tutto è stato allietato da un sontuoso banchetto sul quale trionfava un selezionatissimo buffet curato da Enzo Tammaro, patron de “La botteghella” un vero tempio dell'alta gastronomia apprezzato da molti personaggi dello spettacolo e dello sport. Molto apprezzata la torta e i babà del pasticcere Alfonso Caputo. Si è brindato con uno Chardonnay "mille" elegantissime bottiglie turchesi trionfavano sul buffet, proprio come lo stesso dress code indicava, un vero capolavoro delle Cantine Villa Crespia in Franciacorta. Insomma, un evento decisamente all’altezza delle aspettative e che non ha di certo deluso gli invitati. Alla salute degli Sposi!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.