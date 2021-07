Elisa Isoardi, trasparenze e Dostoevskij: la foto manda in estasi i fan. "Ecco il segreto della vita"

09 luglio 2021 a

Bianche trasparenze e colte citazioni. Elisa Isoardi incanta i suoi follower di Instagram con una foto che manda in visibilio schiere di fan. La foto la ritrae figura intera in un'ambientazione campestre mentre indossa una veste trasparente che lascia intravedere molto... Il commento è la citazione di uno dei più grandi scrittori russi. "Il segreto dell’esistenza umana non è vivere per vivere ma aver qualcosa per cui vivere", è la frase di Fëdor Dostoevskij che fa pensare molti suoi fan che negli ultimi tempi la vedono rinata.

