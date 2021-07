07 luglio 2021 a

Patrice Evra, uno dei più grandi difensori di sempre della Francia e già protagonista del campionato italiano con la Juventus, svela sotto la doccia di avere fatto un tifo pazzo per la nazionale italiana. E non solo da quando la Francia è uscita dagli europei: "Io non sputo nella mano che mi ha dato da mangiare! Grande Mancini, Forza Italia! Vinceròòòòòò"...

