Dalla musica all'ambiente: nuovo business per Benjamin Mascolo. Ecco la mission speciale del cantante

Benjamin Mascolo, il popolare cantante e attore che conta quasi 2 milioni di followers sui social, è al settimo cielo: ora inizia il conto alla rovescia per un suo nuovo progetto entusiasmante. Infatti, dopo la musica che gli ha regalato popolarità ovunque, arriva un brand d’abbigliamento che strizza l’occhio alle tematiche ambientali tanto care da sempre all’artista. Benjamin – che è fidanzato con l’attrice e imprenditrice americana Bella Thorne, conosciuta in tutto il mondo – ha recentemente attuato un vero e proprio restyling del brand Penguin Industry che esiste dal 2015. Al suo fianco “DCMJ Media & PR”, agenzia tra le più affermate sul mercato il cui CEO è Michael Gabriel Lopez, considerato tra i migliori talenti dello street-wear (collaboratore ed amico di numerose celebrità internazionali, forte anche del suo legame con il governo Saudita).

Adesso Benjiamin e Michael Gabriel Lopez hanno un obiettivo comune: tornare sul mercato e puntare da subito a grandi risultati con la nuova collezione - che vedrà il cantante diventare volto e testimonial. Tra gli slogan della campagna, ci raccontano in anteprima, si potrà leggere: “You Act Cool But The Planet Earth Is Getting Hot”. Ovvero: “Fai il figo, ma il pianeta Terra si sta surriscaldando”. Una vera mission ambientale che farà parlare il pianeta perché Benjiamin Mascolo ha deciso di creare abbigliamento di alta qualità rispettando l’ambiente. Ci raccontano, tra l'altro, che la nuova collezione tratterà importanti tematiche legate alla vita e alla libertà portando l’attenzione anche su quelli che sono gli errori più comuni dell’uomo nei confronti delle specie animali che rischiano l’estinzione, tra cui i pinguini. Benjamin - che è fidanzato con l'attrice Bella Thorne (24 milioni di followers) - scatenerà sui social un vero appeal mediatico per ispirare milioni di fan su queste tematiche ambientali.

