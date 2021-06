Vittorio Sgarbi a cavallo sulla sirena, la foto sulla giostra scatena i fan

29 giugno 2021 a

Pioggia di like per la foto di Vittorio Sgarbi che cavalca la sirena. Il sindaco di Sutri ha pubblicato una fotografia sul suo profilo Instagram e il doppio senso è servito. Sgarbi, in camicia e cravatta, è in piedi a cavallo di una sirenetta di legno in un parco giochi abbandonato di Treia nelle Marche: “Le giostre di una volta…”. Anima pura e ingenua o “sgarbata”? I follower non hanno creduto al messaggio amarcord riferito all’infanzia che fu, ma hanno apprezzato il doppio senso birichino: “Le posizioni di una volta”, “Vittorioooo”, “Eccellente ironia”, “Posizione perfetta”.

