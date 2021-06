Spagna-Polonia, Sky chiede scusa: "Interruzione per problemi tecnici"

20 giugno 2021 a

Durante la partita Spagna-Polonia di Euro 2020 ci sono stati dei problemi tecnici per Sky e le proteste degli abbonati sono esplose subito sui social. Al minuto 91 della finale il segnale del canale è saltato completamente e gli abbonati si sono trovati davanti in sovrimpressione la scritta: “Ci scusiamo per l’interruzione”. La tv satellitare ha confermato subito i problemi tecnici, provando a scusarsi. Sui social è scoppiata la polemica per l'inconveniente durante una competizione così importante come gli Europei di calcio.



