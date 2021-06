Separazione e divorzio, Panniello: facciamo chiarezza

11 giugno 2021 a

a

a

Separazione e divorzio producono effetti diversi, poiché diversa ne è la ratio e le finalità. Conoscerli in modo approfondito, consente di scegliere con maggiore consapevolezza tra i due istituti. Nel nostro paese vi è una differenza fondamentale tra la separazione e il divorzio tra coniugi. Purtroppo, tuttavia, vi è ancora un po’ di confusione al riguardo. Cerchiamo di chiarire i due termini chiedendo supporto qualificato alla dottoressa Elda Panniello, avvocato, esperta in separazione e divorzio: “Separazione e divorzio sono due istituti con finalità diverse – conferma l’avvocato Panniello - perché la separazione determina la sospensione del rapporto, che può sfociare in una riconciliazione o nel divorzio; quest'ultimo, invece, scinde definitivamente il vincolo matrimoniale tra marito e moglie, determinando la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

L’avvocato Elda Panniello si è inoltre distinta nell’opera di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, sotto un profilo etico, giuridico e legale. Ha più volte preso le difese di donne vittime di violenza, adoperandosi perché diventassero consapevoli dei soprusi subiti e fossero riconosciuti i loro diritti. L’opera di sensibilizzazione si è svolta anche a livello mediatico, con la partecipazione ad importanti trasmissioni televisive. Il suo studio offre inoltre consulenza e assistenza legale sia nell'ottica femminile che maschile e per i diritti e i doveri delle coppie di fatto e unioni civili.

Sin dagli esordi della sua carriera professionale, l’avvocato Elda Panniello si è dedicata alla materia del diritto di famiglia. Il suo studio offre un’assistenza supportata da una grande esperienza durante tutte le fasi della separazione (anche con l’ausilio di differenti figure professionali): “Il mio primo obiettivo – sottolinea l’avvocato Panniello – è quello di cercare di far giungere i coniugi che si affidano al mio studio ad una separazione consensuale. Laddove ciò non è possibile, perché esistono tra i coniugi dei forti attriti personali, forniamo informazioni riguardo al percorso giudiziale da seguire”. “Affrontare una separazione non è mai semplice, né per i coniugi né, tantomeno, per i figli – aggiunge la dottoressa Panniello – chi si rivolge al mio studio riceve anche utili indicazioni su come affrontare il delicato rapporto con la prole. Ai miei clienti ricordo sempre che una coppia può finire, ma si rimane pur sempre genitori”.

“Separazione e divorzio nella prospettiva dell'uomo violento” è il libro che l’avvocato Panniello ha scritto. Si tratta di un utile vademecum per coppie in crisi, che comprende alcuni importanti consigli legali, utili per affrontare questi momenti della vita coniugale con il giusto supporto tecnico: “Quando si verifica una crisi in un contesto familiare, le conseguenze sul piano affettivo, psicologico e sociale sono notevoli – ribadisce l’avvocato Panniello – e con questo libro ho inteso fornire utili e pratiche risposte a tutti quei coniugi che, impauriti e confusi, si approssimano ad intraprendere una separazione o un divorzio”. “Mi sono sempre battuta – conclude Panniello – in un’opera di sensibilizzazione circa il tema della violenza di genere. Ma anche lo Stato deve fare la sua parte. Tante buone leggi sono state fatte in questi ultimi due anni. Ma è stato trascurato l’aspetto culturale legato alla violenza di genere. Questi, infatti, sono reati che hanno un retaggio culturale. Educare le nuove generazioni in tal senso, ritengo sia un aspetto davvero fondamentale da seguire per affrontare il problema in modo finalmente concreto”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.