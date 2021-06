Bobo Vieri fa gol pure da imprenditore. È boom della Bombeer, obiettivo sold out

Francesco Fredella 09 giugno 2021 a

Questo successo ha dell’incredibile: Bombeer, in soli due mesi, è andata in produzione con 1 milione 800 mila bottiglie. Un vero boom di questi tempi ed previsto un sold out storico ed epocale, alla vigilia degli Europei. Non era mai accaduto prima che un brand di birra riuscisse ad imporsi e ad avere un impatto così devastante sul mercato. Proprio a poche ore dal debutto degli Azzurri agli Europei (la prima partita è prevista per venerdi alle 21) arriva questa notizia dal quartier generale di Bombeer, la birra del bomber lanciata da Bobo Vieri (storico attaccante dell’Inter) e da Driss El Faria di 25 H holding e Fabrizio Vallongo di Focus 55. Vieri ha dedicato una birra agli Europei (tutta azzurra), oltre a quella bianca classica e alla rosa, la vera novità perché tutta per le donne.

Intanto, il progetto di Vieri va a tutta birra (è proprio il caso di dire). La sua intuizione arriva a convincere tutti e il mercato sta dando segnali più positivi, molto soddisfacenti. Ora si punta al sold out, che potrebbe essere la previsione positiva di queste ore. Infatti, la notizia legata alla produzione di quasi 2 milioni di bottiglie lascia ben sperare in un momento di forte congiuntura, causata dalla Pandemia. La Bombeer arriva ovunque nel nostro Paese e in previsione della prima partita degli Europei (venerdì tra Italia e Turchia all’Olimpico) si potrebbe andare verso un brindisi azzurro. E il bomber per antonomasia, Bobo Vieri, gongola: un altro grande successo, un vero gol netto che segna nel mondo dell’imprenditoria.

