Roma verso le amministrative, tavola rotonda al Cis di Montesacro

Le prossime elezioni amministrative a Roma, le criticità cittadine e le idee per affrontarle. Sono questi i temi al centro della tavola rotonda che si svolgerà giovedì 3 giugno, alle 17:30 presso il Cis di Montesacro, in via Etruria 79 (Piazza Tuscolo). Parteciperanno amministratori ed esponenti del mondo associativo, nel pieno rispetto delle norme sanitarie. Tra i nomi dei relatori Adalberto Baldoni, già capogruppo di An in Aula Giulio Cesare; Pietro Giubilo, già sindaco di Roma; Giovanni Quarzo, già consigliere comunale a Roma; Monica Ciccolini, già consigliere regionale del Lazio; Domenico Gramazio, già parlamentare della Repubblica. Introdurrà il giornalista Filippo Pepe.

