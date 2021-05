Amanda Lear, "sono innamorata". La comunicazione con la foto del baby fidanzato

Giorgia Peretti 29 maggio 2021 a

a

a

Sorriso smagliante e occhi raggianti per Amanda Lear nell’ultimo post Instagram, a giudicare dalla compagnia al suo fianco sembra essere questo il motivo. L’attrice ha pubblicato uno scatto a Place du Trocadero, lo spazio antistante alla Tour d’Eiffeil a Parigi, in cui la bella ottantaduenne mostra ai propri follower la sua nuova fiamma. Un bell’imbusto, alto, dalla chioma bionda fluente e gli occhi verdi, la cui identità resta per ora ignota.

La foto nel giro di due giorni ha raggiunto più di 10 mila like e i commenti degli utenti sulla bellezza del ragazzo si sprecano. Amanda si mostra con un ambito rosso fuoco, che ben rappresenta la sua personalità passionale, radiosa tra le braccia del suo lui, con un look casual e lo sguardo tenero. Nessun tag a corredo della foto, il nome del ragazzo resta sconosciuto così come le sue generalità. Ad ogni modo dall’aspetto non sembra avere più di 30 anni. La differenza d’età sembra notevole ma non è la prima volta che Amanda Lear si accompagna a fidanzati più giovani.

L’ultimo è stato l’attore Manuel Casella con il quale vi erano 40 anni di differenza, iniziata nel 2008 e durata all’incirca otto anni. Nel 2012 lui vinse l'Isola dei Famosi. Nonostante ciò, per la coppia la differenza d’età non è stata mai un problema, l’attrice ha sempre parlato senza scrupoli della voglia di vivere e della sua sensualità anche dopo gli 80 anni: “Due ore di sesso al giorno sono il massimo” aveva dichiarato al settimanale Oggi.

Insomma, sembra che il fuoco della passione si sia riacceso per questo misterioso ragazzo cherubino. A pensare che nel 2018 in un’intervista a Domenica In aveva affermato: “La boutique è chiusa, il prossimo uomo a vedermi nuda sarà il medico legale”. Ma si sa all’amore non si comanda, ed ecco alcuni dei commenti pungenti degli utenti sotto la foto: “Ma come non avevi chiuso la boutique...?!?” digita qualcuno. “Voglio chiudere anche io la boutique se questi sono i risultati” – fa eco qualcun altro. “Immagino non sia il tuo medico legale...” -commenta un utente. Infine, l’appello di alcune ragazze: “Amanda, spiegaci il segreto perché da grandi, tutte noi vorremmo essere così!”.

