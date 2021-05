Tuffo sexy in Sardegna, la figlia di Eva Henger incanta tutti in costume

Francesco Fredella 24 maggio 2021 a

Bikini e forme mozzafiato. Fisico da urlo, Mercedes Henger incanta Golfo Aranci ed il suo primo tuffo dell’estate diventa social. Per lei il primo salto al mare dopo la fine della storia con Lucas Peracchi ed un’estate da single. L’atletica travel influencer, in occasione del press tour “ON AIR Golfo Aranci”, l’evento che ha inaugurato la stagione golfarancina, ha approfittato della gita in barca per il suo primo bagno. Un dettaglio che non sfugge ai followers. Qui, ospiti Vip e giornalisti in una full immersion di quattro giornalisti, hanno raccontato via social le meraviglie di questo lembo di terra situato a Nord-Est della Sardegna.

Mercedesz è incantata dalla bellezza delle calette sarde, non ha saputo resistere ed eccola che con la sua sinuosa fisicità si è tuffata. “Non ho saputo resistere a quest’acqua cristallina e piuttosto fresca”, ha detto.

"Il mare, in questo lembo della Sardegna è magnifico, ho scorto non solo nuovi scorci, ma ho catturato nella mia mente alcuni punti dove ritornerò sicuramente. L’accoglienza riservata è stata calorosa ho gustato dei piatti tipici dell’enogastronomia golfarancina indimenticabili.

Finalmente possiamo ritornare a viaggiare. Poi ho notato la cura che il personale dell’organizzazione e del comune di Golfo Aranci riservano per i loro ospiti in questa fase della ripresa”: parola dell’influencer. “Cosa dire, amo viaggiare e voglio incoraggiare tutti a riprendere a farlo. Abbiamo bisogno di ripartire e di fare il pieno di bellezza”.

