Un omaggio a modo suo. Ecco il balletto di Anna Falchi in onore del maestro Franco Battiato, che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica italiana. La bella conduttrice del programma "Pole Position" in onda su Business 24 tv improvvisa il numero sulle note della canzone di Battiato "Il ballo del potere" e mette in mostra la sua forma invidiabile.

Anna Falchi ha poi pubblicato il video sul suo profilo Instagram, ricevendo tanti complimenti dai fan. "Stupidera del venerdì" il post scritto dalla showgirl, che incassa comunque gli applausi.

