Elisa Isoardi a Venus Club, "se adesso sei così chiamami..". L'appello tv a Matteo Salvini

Giada Oricchio 21 maggio 2021 a

a

a

“Matteo se sei così, chiamami! Era molto ambito? Eh sì”. Elisa Isoardi, ospite di Venus Club, il talk tutto al femminile, giovedì 20 maggio, è tornata sulla lunga storia d’amore con Matteo Salvini, il leader della Lega, attualmente fidanzato con Francesca Verdini. E Iva Zanicchi ha svelato un retroscena piccante.

Elisa Isoardi, conturbante in un mini abito nero, in attesa di condurre un programma tutto suo sulle reti Mediaset, si è fatta intervistare da Lorella Boccia, conduttrice di “Venus Club” su Canale 5. La presentatrice piemontese ha negato un flirt con Raimondo Todaro, suo maestro a “Ballando con le Stelle”: “C’era stima, ma non c’è stato neppure un bacino di scena, come è successo alle altre coppie in gara, non è successo niente”, mentre si è dimostrata tutt’altro che reticente nel raccontare il legame con Matteo Salvini: “L’interesse mediatico faceva parte del gioco, io facevo la conduttrice già da 10 anni quindi sapevo quali erano le regole. E’ stato bellissimo, 5 anni stupendi, proprio tutti e 5 no, altrimenti non sarebbe finita. Porto nel cuore una bellissima storia, un bellissimo ricordo. Noi funzioniamo un po’ così: io dico sempre che il cervello e il cuore sono meccanismi stupendi ma complessi perché alla fine di una relazione ti rimangono i bei ricordi come la condivisione dell’inizio. Io avevo davvero farfalle e batticuore, è stato un amore grande che poi è evoluto in consapevolezza, alla fine è andata come è andata”.

Le due opinioniste del programma sono Mara Maionchi e Iva Zanicchi e proprio quest’ultima è tornata a inzigare sulla famosa foto after sex con Salvini: “Ti sei pentita?” e la Isoardi: “Era una foto d’amore, una foto di chiusura d’amore, non ha fatto scalpore su Matteo, lui non si è preoccupato, mi conosce e sa che sono una che non parla, probabilmente ha fatto scalpore per altre persone. Ho visto di peggio, ma chiedo scusa ugualmente”.

Lorella Boccia le mostra un fotomontaggio, la testa di Salvini su un fisico palestrato, e scherza: “E’ lui dopo che vi siete lasciati”. La bella ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 fa la spiritosa: “Quel tatuaggio lo riconosco in Todaro non in lui! Siete tremendi. Comunque Matteo se sei così adesso chiamame! Cosa mi piaceva di più? La testa. E fisicamente? La testa!”. Elisa ha il sorriso sulle labbra anche quando ammette che è single da 3 anni: “Come sono oggi i maschi? Non praticando da un po’ ci devo pensare – dice sgranando gli occhi già enormi - Non pratico da quando mi sono lasciata con Matteo. Ma va bene così. L’ultimo è stato Matteo, ognuno ha i propri tempi, ma si sta anche bene da soli, ho ritrovato i miei spazi e la bellezza delle cose che prima facevi in modo frugale. Tanti uomini sono scappati, quindi un po’ di soggezione la metto”.

E qui Iva Zanicchi svela un dietro le quinte: “Amore ti devo dire una cosa, prima della vostra relazione, ero in Europa con Matteo (eletti in Parlamento, nda) e lui era un uomo estremamente serio. Ne dicono tante su di lui, ma non sono cose vere, sai ce ne sono tante di queste ragazzotte, ti giuro io ho visto cose… puoi immaginare, non parlamentari italiane, ma francesi, finlandesi… va beh meglio se sto zitta” e la Isoardi ha annuito consapevole: “Lo so, eh se lo so…”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.