Taylor Mega in costume, super sexy con il sapore d'Egitto. Manda tutti in tilt e fiuta un nuovo business

Taylor Mega sembra proprio Cleopatra, la regina d’Egitto. E la sua ultima trovata imprenditoriale è legata ad un brand tutto nuovo ed ad una collezione dedicata a Cleopatra. Business. Quindi successo, e non solo in tv. Prima di tutto sui social, ma anche per le strade delle grandi città (Roma e Milano) dove campeggiano gigantografie pubblicitarie: Taylor Mega in costume lascia tutti senza fiato in costume. Fisico da urlo, addominali, sguardo super sexy. Lei, che è sempre sul pezzo, tempo fa aveva raccontato: "Mi alleno molto e mangio in modo corretto". Nessuno sgarro per l'influencer, che presenta la sua linea di costumi, Cleopatra collection (proprio come la regina egizia). Con lei, probabilmente, Taylor ha in comune quella bellezza mitologica che dal 52 a.c. fino ad oggi è rimasto un vero e proprio caso di studi. Donna irresistibile, dicono gli esperti di storia, proprio come l'influencer - che tra l'altro conosce bene l'Egitto dove è stata ultimamente per motivi di lavoro.

Dopo Mega fitness, il progetto tutto dedicato allo sport, Taylor lancia questo nuovo brand: "Mega swim". E tappezza le città con le sue foto. Automobilisti in tilt a Roma e Milano dopo aver visto il suo lato B da urlo o quegli addominali ben in mostra. "Promuoviamo lo stile di vita estivo europeo. I bikini sono realizzati in lycra italiana di altissima qualità con tagli lusinghieri, colori unici e design all'ultima tendenza", racconta l'influencer.

Per lei, che sa muoversi tra mondo della tv e social, un nuovo business. E sembra che dietro l'angolo possa esserci un'altra nuova impresa per Taylor. Quale? E' presto per scoprirlo. Ma chi la conosce bene ci racconta che è un vulcano di idee. Insomma, questo è solo l'inizio di una nuova vita imprenditoriale.

