Il futuro della destra, incontro a Roma al Cis di Piazza Tuscolo

Discutere della destra di oggi e delle prospettive del futuro, il mondo conservatore e una nuova proposta per l’Italia. E’ questo il tema al centro, inserito nella serie di incontri culturali del giovedì al Cis di Piazza Tuscolo, dell’evento che si svolgerà Giovedì 20 maggio alle 17:30. Dove verrà presentato il libro “Io Sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee”, la biografia di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Ad intervenire saranno Adalberto Baldoni, direttore di Storia Rivista; Pietro De Leo, giornalista de “il Tempo”, Domenico Gramazio, direttore di Realtà Nuova e Roberto Rosseti, vicedirettore di Nova Historica. Ad aprire l’incontro, i saluti di Eugenio Pacifici per Realtà Sanitaria e Sabrina Valletta per il Comitato Donne 7 Marzo. A coordinare l’incontro Piergiorgio Francia, segretario generale della Fondazione Rivolta Ideale. L’incontro avverrà nel rispetto delle norme anti-Covid.

