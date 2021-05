Dolcenera, sfogo di compleanno. E si fa gli auguri da sola su Instagram

16 maggio 2021 a

a

a

Dolcenera compie gli anni (l’hanno festeggiata facendola scendere in campo da tennista al Foro Italico) e si fa gli auguri da sola con un lungo post pubblicato su Instagram. "Questa volta gli auguri me li faccio io - scrive la cantante - Alla mia serietà a volte così poco permissiva, alla mia dignità lavorativa che non permette giochetti di potere di qualsiasi tipo, alla mia coerenza isolata che non insegue mode, alla mia Essenza che odia dover esserci sempre se non ha qualcosa di interessante da dire, alla mia ricerca creativa che si obbliga a sorprendermi sempre, alla mia solitudine ispirante, alla mia musica e alle mie parole fuori dal coro, al mio sogno che tende sempre alla bellezza assoluta, al mio daimon sempre puntuale a disegnare la strada da inventare e poi tracciare, alla mia severità così pretenziosa con me stessa. È stato un anno difficile che ha fatto soffrire ma anche riflettere: un fermo amministrativo che ha portato inesorabilmente al coraggio del cambiamento. E proprio in un’ Epoca di Non-Incontro, la mia vita, per caso o per istinto, si è incrociata, anche se per ora solo virtualmente, con quella di altre persone per abbandonare, in ambito lavorativo, la costrizione della solitudine e finalmente abbracciare la stima, l’affetto, le indiscusse capacità, gli ideali che possano dare maggior vigore alla musica di Dolcenera. È nato un team non solo stimolante per la composizione musicale e scrittura del testo di nuove canzoni, ma che pretende di ritornare alla mia anima animale e primordiale che evoca puntualmente la mia voce con tutte le sue sfumature rock blues. Per questo le paure, le scelte, le decisioni, i piani, le visioni, i programmi fanno meno paura... e abbiamo deciso di rinviare tutto per mettere in moto la macchina e programmare il lavoro da quando sarà davvero possibile programmare. E tanti sono già i progetti, le sorprese che faremo a tutti dal live a partire da questa estate ai mondi musicali non ancora sperimentati, alle nuove canzoni da far ascoltare e che si stanno preparando per farsi innamorare da sensibilità profonde come le vostre. È una nuova alba, è un nuovo giorno, è una nuova vita per me!".

