Diletta Leotta e Can Yaman, scoppia la passione in piscina: "pizzicati" mezzi nudi

Tornano insieme. Di nuovo. Ed è subito notizia di gossip. Fa scalpore perché sono mezzi nudi: Diletta Leotta e Can Yaman fanno parlare tutti. Lasciando senza fiato il pubblico. Dopo l'aria di crisi che si era respirata nei giorni scorsi, adesso arriva un vero e proprio cambio di rotta: i due sono stati fotografati dal settimanale "Chi" sul lago di Como. Lei in bikini bianco e lui in boxer, fisico da urlo. Una scena mozzafiato che diventa virale. Ancora una volta il settimanale diretto da Alfonso Signorini sgancia una bomba. Una fuga d'amore per Diletta e Can Yaman molto piccante. E queste foto scacciano ogni ombra sulla presunta crisi di coppia, che era nell'aria.

Ma andiamo per gradi. La giornalista sportiva arriva in hotel sul Lario mentre l'attore turco era già li ad attenderla. Complice una domenica di sole, Can Yaman e Diletta si danno alla pazza gioia. Sdraiati sui lettini dell'hotel vengono fotografati e tutto fa pensare ad una favola. Che va avanti. Alla faccia di chi pensava che tutto fosse finito. Lunedì mattina, però, Diletta viene raggiunta da "Striscia la Notizia" che le consegna il tapiro d’oro per la vicenda della foto con Ryan Friedkin. Ovviamente, Diletta replica con il sorriso stampato sul volto. E cala il sipario su una vicenda che, a quanto pare, ha dei contorni chiari: nessun innamoramento se non di Can Yaman. La super star delle soap, ormai, ha preso casa a Roma. Vestirà i panni di Sandokan in una fiction che sarà prodotta da Lux Vide e andrà in onda nelle prossime settimane.

