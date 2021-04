Vittorio Sgarbi candidato sindaco di Roma: sostegno dagli imprenditori stranieri

27 aprile 2021 a

Vittorio Sgarbi nelle scorse settimane ha annunciato la propria discesa in campo nelle future elezioni per il sindaco di Roma. Il deputato del Gruppo Misto della Camera questa sera al Ristorante L’Antico Moro della Capitale ha incontrato gli imprenditori stranieri che sono a suo sostegno nella corsa contro la sindaca uscente e con Carlo Calenda, leader di Azione e altro sfidante della prima cittadina del Movimento Cinque Stelle. Gli imprenditori stranieri stanno ragionando sulla possibilità di formare una lista di stranieri per Roma a sostegno dello stesso Sgarbi come candidato sindaco.

