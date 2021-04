Vittorio Sgarbi, seconda vita da influencer. Vanno a ruba le vendite griffate da “Capra”

24 aprile 2021 a

a

a

E' partita da pochi mesi e i conti veri si faranno a fin e anno. Ma è stata un successo la linea “Capra” lanciata soprattutto attraverso Instagram da Vittorio Sgarbi che ha aperto un sito per la vendita di prodotti legati alle sue più celebri massime e invettive. Tanto è che Sgarbi è diventato un vero e proprio influencer alla Chiara Ferragni, mettendo le ali ai prodotti con la sua firma con cui bombarda dal suo profilo Instagram ogni giorno attraverso le storie.

Si può trovare davvero di tutto: magliette a 25 euro con il marchio della “Capraaaa!” e anche auto-insulti tipo “Odio Sgarbi”, powerbank in puro legno naturale da 28 euro, polo e copertine per telefonino delle due varie linee di prodotto, shopping bag letterarie o insultanti (come quella “Incapace”), borracce e taccuini “Sgarbato” e “Sgarbata” gender friendly. Otto linee di stile, compresa quella un po' più cara delle “limited edition” di ogni prodotto. L'idea è stata della compagna storica di Sgarbi, Sabrina Colle, ed è realizzata con la collaborazione di una società specializzata nel commercio on line, la Ydeo srl di Roma controllata dalla Italian Tobacco manifacturing e dalla Rock srl.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.