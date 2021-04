Paula Saulino scomparsa da Instagram, cosa è successo. "Ne approfitto per riconnettermi con me stessa"

Maria Monsè 26 aprile 2021 a

Giovane imprenditrice e astro nascente del cinema, con un profilo Instagram verificato da ben un milione e trecentomila followers(@insta_saulino) scomparso nel nulla, Paola Saulino ha deciso di prendersi del tempo e di dedicarsi a se stessa.

Grazie a quella spunta blu che ti permette di avere “una marcia in più”, la Saulino era riuscita a diventare una stella del Web amatissima e seguitissima, e che vantava una fetta nutrita di pubblico. Sfortunatamente, però, il suo account ufficiale pare essersi dissolto e, stando alle sue parole, l’accaduto le avrebbe comportato non poche difficoltà. Svariati profili fake ne hanno approfittato per diffondersi a macchia d’olio nulla nota piattaforma di Mark Zuckerberg e truffare i fan della star, i quali credono di star interagendo realmente con la loro paladina, e il quantitativo di danni sarebbe piuttosto elevato dal momento che la Sualino risulta essere ferma da più di due mesi e con lei il suo intero staff di professionisti, i quali si sono ritrovati in men che non si dica senza un lavoro. «Ho perso l’80% del fatturato – dichiara - quel lavoro mi è costato fatica, ho creato tantissimi contenuti, ho perso un database importante di contatti e tutta la mia Rete». Ciò nonostante, la forza d’animo non le manca, tant’è che lei stessa ha affermato di non volersi arrendere e di voler rientrare in possesso della sua pagina quanto prima: «Non demordo e spero di risolvere presto questo problema. Purtroppo il dark web è colmo di truffatori e ricattatori, bisogna stare molto attenti, i miei fans sono avvisati, per ora su Instagram non ci sono, quindi non fatevi ingannare, ma tornerò presto!».

Lo spiacevole inconveniente sembra abbia avuto, al di là di tutto, un riscontro positivo sulla vita della Saulino in quanto le ha permesso di concentrarsi su alcuni progetti ai quali stava lavorando. «Ho voluto realmente sfruttare questo momento di assenza dal social per riconnettermi con me stessa – ha rivelato -voglio fare l’attrice, non vedo l’ora che esca il film che ho girato a settembre e che verrà presentato al prossimo Festival di Cannes! Essendo poi laureata in comunicazione e avendo una passione per la scrittura, mi sono dedicata alla stesura del mio nuovo format sportivo che spero possa vedere la luce nei mesi a venire, e chissà, magari insieme al mio profilo Instagram!».

