Un'applicazione smart per ricaricare la propria auto elettrica: arriva “Acea e-mobility”

Con la nuova App Acea e-mobility si ricarica in modo smart su oltre 10.000 punti di ricarica abilitati in tutta Italia.

23 aprile 2021 a

Uno dei principali problemi della ricarica stradale risiede proprio nell’individuare le colonnine deputate alla ricarica e nel prenotarle. La nuova App Acea e-mobility, grazie ad accordi di interoperabilità sottoscritti con altri operatori del settore, permette al cliente di trovare la colonnina più vicina, prenotarla e monitorare il processo di ricarica anche da remoto.

Lasciata l’auto in sosta, quindi, tramite l’app sarà possibile monitorare il livello della ricarica, in modo da poter organizzare il proprio tempo a disposizione. Alla fine del ciclo di ricarica, l’importo verrà scalato direttamente dal metodo di pagamento prescelto in fase di registrazione.

Il progetto di Acea per una mobilità smart e sostenibile

Alla base del progetto c’è ovviamente la voglia di semplificare il processo di ricarica ai possessori di auto elettriche, un target in costante crescita. L’idea del Gruppo Acea è quella di investire nella mobilità sostenibile in città e in provincia, allo scopo di limitare l’inquinamento nell’aria.

L’applicazione è solo il primo passo e – come previsto dal Piano Industriale – saranno installate 150 colonnine di ricarica nella città di Roma ed entro il 2024 ne saranno installate altre 2.200 in tutta Italia. Il cliente di Acea e-mobility potrà dunque accedere agli oltre 10000 punti di ricarica abilitati e scegliere tra due tariffe di ricarica in base alla tipologia di colonnina: la tariffa per la colonnina Quick è di 0,40 euro/kWh, mentre per la Fast il prezzo è di 0,50 euro/kWh. Inoltre, fino al 31 dicembre 202, il servizio di prenotazione sarà gratuito per tutti i nuovi clienti che scaricheranno l’App Acea e-mobility.

La ricarica anche a casa

Nell’ottica di favorire la mobilità elettrica, adeguando l’offerta alla crescente domanda, Acea Energia ha progettato anche tre modelli di Wallbox, adatte per ricaricare comodamente il proprio veicolo anche quando è parcheggiato in garage.

A seconda delle esigenze energetiche, è possibile scegliere tra 3 tipologie di wallbox che differiscono per potenza e tecnologia, rispondendo alle diverse esigenze dei clienti.

Si parte con la versione wallbox 3,7 kW adatta a famiglie con bassi consumi di energia elettrica e consigliata a chi ha a disposizione più tempo e predilige le ore notturne per la ricarica, si passa poi per la wallbox 7,4 kW che, grazie ad una tecnologia avanzata, permette l’utilizzo contemporaneo degli elettrodomestici, modulando la potenza di ricarica della wallbox senza andare incontro a blackout, e terminiamo con il wallbox 7,4 kW Plus che permette anche la gestione della ricarica da remoto.

Acea Energia offre un servizio chiavi in mano, sono infatti sempre inclusi: il sopralluogo, l’installazione standard e messa in opera, infine una garanzia di 24 mesi. Inoltre, con i modelli 7.4 kW e da 7.4 kW Plus si accede alle detrazioni fiscali del 50%.

