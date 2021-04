La commovente foto di Gianluca Vacchi dopo l'operazione alla figlia Blu Jerusalema

16 aprile 2021 a

a

a

Gianluca Vacchi ha vissuto uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. L’imprenditore, diventato famoso al grande pubblico per i suoi post su Instagram, lo aveva annunciato subito dopo la nascita della figlia - “Blu Jerusalema ha una malformazione congenita al palato” - e ora ad appena sei mesi di distanza dalla nascita è andato in scena l’intervento chirurgico per correggere il problema.

Video su questo argomento Calze a rete a tacchi a spillo, lo show al cardiopalma di RitaRusic

L’influencer e deejay ha postato sui social una foto con in braccio la figlia, avuta dalla compagna Sharon Fonseca, reduce dall’operazione per la palatoschisi: Vacchi ha potuto finalmente riabbracciare la piccola e, nonostante una maglietta sporca di sangue, non ha contenuto la propria gioia, esprimendola con un lungo post: “Lunedì, il nostro piccolo angelo Blu, è stata operata per correggere la palatoschisi congenita. Sono stati giorni molto difficili, vedere una creatura innocente soffrire è un esperienza molto provante. Lei, con la sua dolcezza e la sua forza, ha attraversato questa tempesta con la calma e la forza di cui Dio l’ha dotata”.

I Ferragnez rispondono a Gasparri: nessuno vuole toglierti il posto

Vacchi, che ha vissuto ore di apprensione, può tornare a sorridere: “Sono orgoglioso di essere suo padre e non laverò mai la maglia col suo sangue delle prime ore post operatorie nelle quali le mie braccia erano la sua unica certezza… Voglio che rimanga ogni ricordo interno ed esterno di questa profonda lezione di coraggio che questo piccolo angelo ha dato a me e a Sharon. Adesso siamo a casa e ringraziando Dio rivolgiamo un pensiero di solidarietà a tutti i genitori che stanno affrontando un problema di salute con le loro creature. Che Dio possa sempre proteggerli e benedirli”. I migliori auguri alla famiglia e in particolare alla piccola Blu.

Video su questo argomento A casa Fedez è arrivato il supereroe Posaman! Leone scherza con Lillo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.