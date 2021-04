I Ferragnez rispondono a Gasparri: nessuno vuole toglierti il posto

Giorgia Peretti 15 aprile 2021 a

Non tarda ad arrivare la risposta di Fedez e Chiara Ferragni sull’ipotesi di un eventuale entrata in campo politico. I Ferragnez sono stati tirati in ballo nella trasmissione Zona Bianca, il talk politico di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. Il conduttore introduce il servizio sulla coppia così: “la politica spesso non riesce a risolvere i problemi e lascia degli spazi che vanno riempiti. Spesso questi spazi vengono riempiti da personaggi come Fedez e Chiara Ferragni". Ricordiamo “l’impegno social” di Fedez e Chiara durante la campagna vaccinale, i due hanno denunciato i favoritismi che loro stessi avevano ricevuto, attaccando la regione Lombardia per il ritardo sulle vaccinazioni degli over 80 e quindi della mancata vaccinazione della nonna novantenne. Infine, lo schieramento a favore del ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia.

L’ospite in puntata che si è sbilanciato circa la loro posizione è Maurizio Gasparri che non ha escluso un’entrata in scena della coppia in campo politico, simile alla vicenda di Beppe Grillo con il M5s: “siamo pieni di cantanti e attori a sinistra che fanno politica. I protagonisti ora sono questi, in passato almeno avevamo Francesco De Gregori, che forse aveva qualche contenuto in più". Queste le parole che avrebbero suscitato la reazione di Fedez nelle stories di Instagram: “Stavamo guardando un film bellissimo quando a un certo punto un mio amico mi dice che Maurizio Gasparri stava parlando di me e mia moglie in televisione. Domani mattina dovrò svegliarmi per vedere cosa ha detto Gasparri e credo proprio sia uno dei risvegli peggiori che si possano avere”. La coppia stava guardando un film quando un amico comunica che il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri in televisione parlava di un'ipotetica discesa in politica da parte loro. Per Fedez questa eventualità è una “boiata e non è la prima volta che viene fuori”: "Scendere in politica per me è mia moglie viene subito dopo il diventare campioni di cricket professionisti e imparare a fare il nuoto sincronizzato, quindi Gasparri o meglio “Gaspy”, lo so che mi guardi di nascosto ti dico di stare tranquillo. Nessuno ti vuole rubare il posto. Stai lì dove sei" – ma poi lo pizzica – "magari però non starci troppo". Poi in un’altra story, compare anche la Ferragni che risponde alle dichiarazioni del senatore di Forza Italia così: "Sì, tranquillo Gaspy è più probabile che scenda in politica Maty (riferendosi alla loro cagnolina, Matilda Ferragni)” poi dal testo nella storia di Instagram si legge: “Scherzo Gaspy non mi querelare" e aggiunge scherzando: "guarda di chi devi aver paura, guarda che sarebbe temibile" – la ripresa si sposta sul cane della Ferragni spiaggiata sul divano di casa.

