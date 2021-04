Anna Falchi, la foto provocante su Instagram: "Per uscire a cena fuori..."

Giada Oricchio 11 aprile 2021 a

"Ma si dai, facciamo finta di prepararci per uscire a cena fuori". Anna Falchi punge "a suo modo" il governo. Il Lazio è in zona arancione e i ristoranti sono ancora chiusi di sera, così la statuaria showgirl ha pubblicato sul suo account Instagram una foto di spalle e a schiena nuda in cui si stava infilando un abitino rosa a fiori molto sexy e l'ha accompagnata con una frecciatina: "Ma si dai, facciamo finta di prepararci per uscire a cena fuori...". Un'abitudine diventata un lontano ricordo per molti italiani. Tanti i tanti like spunta anche quello di Matteo Salvini, leader della Lega.

