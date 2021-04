Col Digital Open Day di RUFA si apre il futuro dell'arte

08 aprile 2021 a

Superare le barriere fisiche, ma anche quelle mentali e divenire così parte attiva del cambiamento. RUFA vuole essere protagonista in questo percorso, ponendosi di fianco agli studenti, valorizzando le attitudini personali e, facilitando gli incontri e sostenendo chi aspira ad entrare in mercati competitivi e affascinanti. Il Digital Open Day, in programma per sabato 10 aprile, assume da questo punto di vista una duplice rilevanza: da un lato consente di conoscere le attività didattiche ed esperienziali che rendono l’Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta dal Ministero dell’università e della ricerca un luogo unico in cui far interagire teoria e pratica in maniera alternata e convergente, dall'altro manifesta la capacità di aggiungere alla formazione la giusta dose di capitale umano, perché l’aspetto emozionale negli artisti, e in chi si impegna ad esserlo, è preponderante. Dall’animo nascono ispirazioni e contrapposizioni che si mescolano per offrire alla creatività una nuova lettura.

Il Digital Open Day RUFA è a portata di click, ma anche di opinioni. Attraverso il sito web openday.unirufa.it e delle connessioni live con l’Accademia su piattaforma Zoom si potranno seguire gli interventi del direttore, dei docenti e dei membri dello staff, entrando di fatto nelle aule, nei laboratori, nella biblioteca e nelle sette sedi RUFA nei quartieri artisticamente più rilevanti della capitale, interagendo, ponendo domande, diventando parte attiva di un processo cognitivo che basa la propria efficacia sulla condivisione. Di fatto, con tale approccio, ognuno potrà vivere la propria RUFA –Experience immaginando il proprio futuro.

L’utilizzo delle piattaforme digitali non è solo un modo per sentirsi parte del mondo, ma è anche la modalità che RUFA ha scelto per innalzare le performance dei propri studenti in qualunque circostanza e senza condizionamenti.

